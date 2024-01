Apariție de senzație în fotbal. Cu ce echipă a semnat Zinedine Sidane

Zinedine Sidane, un jucător mexican de 17 ani numit după legenda fotbalului francez Zinedine Zidane, a semnat primul său contract profesionist cu Chivas Guadalajara. El va juca mai întâi la echipa U18 a clubului mexican.

"De ce cu un S şi nu cu un Z? Pentru că atunci când l-au înregistrat la oficiul de stare civilă din Mexic, persoana nu l-a scris corect...", a declarat tatăl jucătorului, în septembrie 2023, pentru So Foot, explicând că are "multă afecţiune pentru Franţa" şi că a fost "marcat pentru totdeauna" de finala Cupei Mondiale din 2006 împotriva Italiei.

Zinedine Sidane Hernandez Quezada, în vârstă de 17 ani, tocmai a semnat primul său contract profesionist cu echipa de primă ligă mexicană Chivas de Guadalajara.

Jucător talentat, poreclit uneori "Zizou", alteori "El Mago" (Magicianul), Sidane este comparat în mod regulat cu ilustrul număr 10 francez. "Niciodată nu am fost ironizat pentru asta", a declarat el pentru ESPN. Deşi recunoaşte că îl admiră pe francez, el are o febleţe pentru... Neymar, deoarece are un stil de joc este asemănător cu al brazilianului.

De altfel, fratele mai mare al lui Zinedine Sidane se numeşte Eder Jair, în semn de omagiu pentru Eder şi Jairzinho, jucători brazilieni care au participat la Cupele Mondiale din 1982 şi 1970. Soţia lui José Gildardo a fost de acord cu aceste alegeri? "Îi place fotbalul", explică el.

Ea a fost cea care a ales numele fiului cel mic, Jared Borgetti, după un internaţional mexican care a jucat la începutul secolului XXI.