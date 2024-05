În cinci orașe din România se marchează Ziua Națională a Adopției prin activități distractive pentru copii

Alianţa România Fără Orfani (ARFO) organizează evenimente de Ziua Națională a Adopției în cinci orașe mari din țară, duminică, 2 iunie. La București, sărbătoarea va avea loc în Parcul Herăstrău, iar cei mici vor avea la dispoziție nenumărate activități distractive și educative.

În sistemul de protecţie din România sunt 42.000 de copii care visează la momentul în care vor face parte dintr-o familie permanentă.

Alianţa România Fără Orfani (ARFO) şi Asociaţia Tzuby's Kids, în parteneriat cu Roaba de Cultură, sărbătoresc Ziua Naţională a Adopţiei duminică, 2 iunie, începând cu ora 17:00, în Parcul Herăstrău din Bucureşti - zona Pescăruş.

Sub forma unui traseu interactiv, vor fi organizate ateliere pentru copii cu diverse teme - tir cu arcul, activităţi interactive, pictură pe faţă, zone senzoriale, jocuri sportive şi poveşti transformatoare ale unor familii care au experimentat adopţia. Evenimente similare au loc în oraşele Iaşi, Sibiu, Braşov şi Târgovişte.

„La nivel personal, adopţia este o tranziţie de la criza care a dus la separarea copilului de familia biologică la speranţa unui nou început într-o familie adoptivă. La nivel social, suntem, de asemenea, într-o tranziţie de la criza orfelinatelor şi a îngrijirii rezidenţiale către soluţii de îngrijire în familie, temporar sau definitiv. În orice paradigmă am fi, speranţa stă în a ne deschide în calitate de familii pentru copiii care au nevoie de dragostea, apartenenţa şi siguranţa pe care numai aici le pot găsi în esenţa lor”, a declarat Liviu Mihăileanu, fondator Tzuby's Kids şi membru în boardul organizaţiei Europe Without Orphans, cu sediul în Marea Britanie, care are ca scop dezvoltarea mişcărilor pentru adopţie şi protecţia copilului din Europa.

Ads

Asociaţia Tzuby's Kids va fi prezentă cu un stand unde pot fi obţinute informaţii valoroase despre adopţie, plasament familial şi situaţia copiilor din sistemul de protecţie direct de la specialişti. De asemenea, câteva familii adoptive vor relata experienţa unei vieţi transformate prin adopţie. Seara se va încheia cu o tombolă care vă poate aduce o mulţime de premii precum cărţi, jucării şi produse senzoriale TzubyToys.

Programul detaliat al activităților din orașele care s-au alăturat evenimentului Ziua Naţională a Adopţiei poate fi consultat AICI.