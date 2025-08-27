Macron, Merz și Tusk au vorbit românește în Moldova. Președintele Franței: "Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău!" VIDEO

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk au oferit miercuri, 27 august, la Chișinău o ”susținere hotărâtă” Republicii Moldova - într-o demonstrație de forță simbolică - în vederea aderării acestei foste țări comuniste la Uniunea Europeană (UE) și împotriva ”minciunilor” și ”amestecurilor” Rusiei, înaintea unei campanii electorale cruciale în alegeri parlamentare, relatează AFP.

Liderii celor trei țări - pe care diplomații le supranumesc ”Triunghiul de la Weimar” - au participat miercuri seara la marcarea a 34 de ani de la independența moldoveană și s-au adresat mulțimii adunate la un megaconcert la Chișinău.

Spre surprinderea celor prezenți, după ce și-a început discursul în limba franceză, Emmanuel Macron a continuat imediat în limba română.

"Bună seara, Chișinău! Bună seara, dragi prieteni moldoveni! Sunt foarte fericit să fiu în această seară, cu Friedrich Merz și Donald Tusk, alături de Maia Sandu și voi toți împreună pentru a sărbători ziua națională a Republicii Moldova", a spus în deschidere liderul francez în aplauzele moldovenilor.

"Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău!", a mai afirmat președintele francez, Emmanuel Macron, în fața oamenilor adunați în Piața Marii Adunări Naționale, la concertul dedicat Zilei Independenței.

„Europa înseamnă unitate în diversitate, respectul tuturor identităților și culturilor. Este un proiect de pace, un parteneriat inedit și de solidaritate între țări egale, în slujba tuturor cetățenicilor!”, a mai spus liderul francez.

Emmanuel Macron a adăugat că Uniunea Europeană va fi mai puternică împreună cu Moldova: „Moldova va fi și ea, în Europa, mai puternică și mai prosperă”, scrie moldova1.md.

Și premierul polonez Donald Tusk a vorbit în limba română în fața mulțimii din Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău.

"Bună seara, Moldova! Dragi prieteni! Astăzi sărbătoriți independența voastră, ziua în care ați ales libertatea și demnitatea în locul fricii și al dominației străine. Și eu, ca polonez, înțeleg ce înseamnă asta", le-a spus Tusk moldovenilor.

De pe scena instalată în Piața Marii Adunări Naționale, premierul polonez a îndemnat cetățenii moldoveni să nu lase Rusia să se întoarcă aici.

"Nu risipiți ceea ce ați construit. Nu lăsați să vă fie furat viitorul. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Europa este un proiect de pace, iar Moldova este parte din acest proiect", a precizat premierul polonez.

El a reiterat susținerea Poloniei pentru parcursul european al Republicii Moldova așa încât fiecare moldovean să trăiască în siguranță, în prosperitate și cu demnitatea pe care o merită.

"Astăzi vă spun, ca un bun prieten al Republicii Moldova: ceea ce ați obținut este un rezultat impresionant al curajului și al muncii voastre. Apărați-l cu aceeași hotărâre", a fost îndemnul lui Donald Tusk pentru cetățenii Republicii Moldova.

Cancelarul german Friedrich Merz a vorbit în limba engleză la Chișinău, dar a încheiat în română.

"La mulți ani, Republica Moldova", a spus el.

