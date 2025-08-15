Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanța. Peste 3.500 de militari vor participa la festivități. Premierul Bolojan și-a anunțat prezența

Peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave, 25 de ambarcațiuni rapide și aproximativ 20 de aeronave participă, vineri, 15 august, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române organizate la Constanța.

La acestea și-a anunțat prezența și premierul Ilie Bolojan.

Evenimentele dedicate Zilei Marinei Române vor avea loc, vineri, pe faleza din fața Comandamentului Flotei din Constanța și în raionul maritim travers de aceasta, unde se vor desfășura secvențele de instruire ale Exercițiului naval întrunit ”Forțele Navale Române 2025 – FNR 25”.

La sărbătoarea marinarilor militari și civili, vor lua parte peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave (19 nave ale Forțelor Navale, trei ale Gărzii de Coastă, trei ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenști pe Mare, două ale Forțelor Navale ale Turciei – o fregată și o corvetă, și una a Forțelor Navale ale Bulgariei – o fregată), 25 de ambarcațiuni rapide de tip RHIB și aproximativ 20 de aeronave ale Forțelor Navale Române, ale Forțelor Aeriene Române și ale partenerilor străini.

Spectacolul maritim va fi completat de trei aeronave ale Aeroclubului României, precum și de zeci de ambarcațiuni civile de tip velier, care vor defila pe mare.

Activitățile organizate la împlinirea a 165 de ani de la înființarea Marinei Militare Române Moderne vor începe la ora 10.00, cu ridicarea pavilionului, geacului și a marelui pavoaz. Concomitent, Muzica Militară a Forțelor Navale va intona Imnul Național al României și vor fi trase 21 de salve de tun de militari ai Brigăzii 30 Gardă ”Mihai Viteazul”. După alocuțiunile persoanelor oficiale, va avea loc o ceremonie religioasă, iar două remorchere maritime de radă și port vor lansa ancore de flori în valurile mării, în memoria eroilor marinari.

În jurul orei 10.40, va sosi Zeul Neptun, la bordul navei de comandament ”Luceafărul”. Sosirea Zeului Neptun se va face printr-o ”poartă de apă” realizată de două remorchere maritime, pentru a deschide seria activităților executate pe mare. Simultan, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari ai Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” vor desfășura, pe faleză, tradiționalele jocuri marinărești. Totodată, de la bordul navelor aflate pe mare vor fi lansate petarde și vor fi puse în funcțiune mijloacele de semnalizare acustică, iar de pe digul de nord din portul turistic Tomis vor fi trase focuri de artificii.

Ulterior, va debuta exercițiul FNR 25, care se va termina, în jurul orei 12.00, cu defilarea navelor, ambarcațiunilor și aeronavelor.

După salutul de deschidere a secvențelor demonstrative navale și aeriene vor fi prezentate secvențe de inserție a unor elemente de cercetare-diversiune, de respingere a unui atac al aviației inamice, de căutare și atac asupra submarinului inamic, de respingere a desantului maritim, iar la final va fi prezentată o secvență de combatere a migrației ilegale și misiuni de căutare și salvare pe mare.

Ziua Marinei Române se va încheia, de la ora 20.00, cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, pe traseul Poarta 1 - Comandamentul Flotei - Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, precum și cu un spectacol de focuri de artificii asigurat de Primăria Municipiului Constanța, care va putea fi urmărit din zona Piața Ovidiu – Portul Turistic Tomis.

Premierul Ilie Bolojan va participa la manifestările din Portul Constanța. În schimb, pe agenda de vineri a președintelui Nicușor Dan nu este trecut niciun eveniment public.

