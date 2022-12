Mesajul în română transmis de Ucraina țării noastre de Ziua Națională

Ministerul ucrainean de Externe a transmis României joi, 1 decembrie, mesaje de felicitare și mulțumiri cu ocazia Zilei Naționale.

Într-unul dintre mesajele postate pe Twitter, MAE ucrainean a apreciat sprijinul acordat de țara noastră în fața agresiunii Rusiei.

”Felicitări MAE din România și prietenilor noștri români cu ocazia Zilei Naționale. Ucraina prețuiește mult sprijinul neclintit și solidaritatea României. Rămâneți uniți pentru pace și securitate în regiune și în întreaga Europă. Cele mai bune urări de bunătate și prosperitate!”, au scris reprezentanții Ministerului ucrainea de Externe.

Congratulations to @MAERomania and our Romanian friends on the occasion of National Day. Ukraine highly values the unwavering support and solidarity of 🇷🇴. Stand together for peace and security in the region and the whole of Europe. Best wishes for goodness and prosperity!