Departamentul de Stat al SUA și ambasadoarea SUA la București au transmis mesaje de felicitări României, la aniversarea a 105 de la Marea Unire.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a amintit că Statele Unite şi România sunt aliaţi şi prieteni, având valori comune precum democraţia, libertatea şi cooperarea paşnică, dar şi legături istorice de familie şi cultură.

”Statele Unite şi România au fost aliaţi, parteneri şi prieteni timp de zeci de ani. Această prietenie îşi are rădăcinile în valorile noastre comune - democraţie, libertate şi cooperare paşnică, precum şi în legăturile profunde şi istorice de familie şi cultură. Leadership-ul României în cadrul NATO întăreşte securitatea noastră colectivă, în special în regiunea Mării Negre. Sprijinul vostru pentru independenţa Ucrainei şi bunăstarea poporului său a fost ferm şi de neclintit. Suntem mândri să lucrăm împreună cu voi pentru a ne asigura că armata ucraineană are instruirea şi echiparea de care are nevoie pentru a respinge războiul de agresiune al Rusiei, pentru a oferi ajutor umanitar şi sprijin pentru refugiaţi, şi pentru a construi căi pentru ca grânele ucrainene să ajungă la o lume înfometată”, a se arată într-o declaraţie de presă postată pe site-ul Departamentului de Stat.

Potrivit sursei citate, cooperarea între cele două naţiuni va deveni şi mai intensă.

”Suntem încântaţi să colaborăm privind energia curată şi securitatea energetică prin proiectele de la centrala nuclearelectrică de la Cernavodă şi reactorul modular de la Doiceşti, sau explorarea spaţiului prin Acordurile Artemis şi a continua să întărim schimburile culturale, educaţionale şi economice între popoarele noastre. Le urez Guvernului şi oamenilor din România o zi a Marii Uniri fericită”, a mai transmis Blinken.

Un mesaj în limba română a fost postat pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București și din partea ambasadoarei Kathleen Kavalec.

”Vă doresc ca Ziua Marii Uniri să vă aducă fericire, sănătate și multă, multă bucurie alături de cei dragi. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi prieteni!”, a transmis aceasta.