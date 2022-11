Ședință solemnă în Parlament cu ocazia Zilei Naționale. Ciucă: „Avem șansa istorică să finalizăm marile proiecte restante” VIDEO

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit luni, 28 noiembrie, într-o ședință solemnă consacrată Zilei Naționale a României.

Printre invitați se află Patriarhul Daniel, fostul președinte Emil Constantinescu, premierul Nicolae Ciucă și alți oficiali din corpul diplomatic.

În deschiderea ședinței, președintele interimar al Senatului a declarat că Marea Unire este

„poate cea mai frumoasă pagină din istoria noastră, din care mereu avem de învăţat” și a amintit despre contribuția femeilor în istoria țării.

„Încheiem un an foarte greu, dar în care România a câştigat mult! De aceea e bine să vorbim despre trecut, dar şi despre viitor. Evocăm Marea Unire. Poate cea mai frumoasă pagină din istoria noastră, din care mereu avem de învăţat! Atunci, forţe politice şi lideri cu viziune, intelectuali ... o naţiune întreagă, femei şi bărbaţi, trecând peste dificultăţile acelor momente, dovedind solidarite şi unitate au pus mai presus de orice proiectul României Mari. Istoria Marii Uniri are multe capitole. Şi de data aceasta voi deschide unul despre care se vorbeşte mai rar - cel despre contribuţia femeilor din România, care în Primul Război Mondial au făcut sacrificii enorme, la fel ca şi bărbaţii, pentru realizarea Unirii tuturor românilor. Unele au fost combatante, altele au avut grijă de răniţi. Şi bine ar fi dacă de fiecare dată când mergem de Ziua Eroilor în orice comună la monumentul dedicat celor care au făcut în război sacrificiul suprem nu vom uita că lângă fiecare nume de erou ar trebui adăugat, în minte, un nume de femeie care şi-a pierdut soţul sau fiii.

Aceasta a adăugat apoi că majoritatea parlamentară PSD-PNL funcționează și a amintit o parte dintre realizăriple coaliției.

„Legislaţia nouă ţine direcţia corectă: integritatea în funcţiile publice a fost votată şi în 2024 vom avea liste curate. Am corectat legile justiţiei şi acest lucru ne-a ajutat enorm pe plan european. Stabilitatea politică ne-a asigurat creşterea economică pe baza căreia putem să majorăm punctul de pensie şi salariul minim brut, o majorare sustenabilă şi care poate fi suportată de angajatori. Şi tot ce am câştigat, ne oferă speranţa că urmează ani şi mai buni! 2023 trebuie să fie un an al echilibrului şi al reformelor de care este mare nevoie: codurile penale noi, reforma pensiilor, reforma educaţiei pentru România Educată, asigurarea echilibrului de gen, continuarea investiţiilor, derularea cu succes a proiectelor de infrastructură, sprijin pentru antreprenori!”, a afirmat Gorghiu.

Ciolacu: România a trăit o perioadă cumplită în Primul Război Mondial

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a declarat la rândul său că 1 decembrie pentru el este despre „certitudinea că acest popor va găsi întotdeauna forţa de a depăşi toate situaţiile de criză”.

„Ziua Naţională este momentul în care celebrăm mândria, unitatea, solidaritatea, tăria de caracter şi curajul eroic al înaintaşilor noştri. Pentru mine, însă, în acest an, 1 Decembrie reprezintă şi altceva, extrem de important în actual context zbuciumat în care trăim - este un exemplu strălucit al felului în care poporul român a găsit întotdeauna în cele mai grele momente ale istoriei sale acea forţă internă teribilă care l-a făcut să depăşească situaţii-limită. Să ne amintim cum, înainte de 1 Decembrie 1918, România a trăit o perioadă cumplită în Primul Război Mondial. În 1916, rămaşi doar cu o bucată din ţară, cu Moldova, păream condamnaţi la un adevărat dezastru. Situaţia era disperată. Armata era decimată. Epidemiile, foametea şi frigul aduceau perspectiva înfrângerii finale. Atunci, la Iaşi într-o şedinţă a Camerei Deputaţilor, Nicolae Iorga a ţinut un discurs vibrant.

Un discurs a cărui forţă a schimbat cursul războiului şi a mobilizat o întreagă ţară ce părea îngenuncheată. Spunea aşa Nicolae Iorga: «În trecutul nostru mulţi oameni au suferit. Dacă suntem ceva, nu suntem prin biruinţa strămoşilor noştri, ci suntem ceva numai prin suferinţa lor. Toate puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa lor, strânsă laolaltă şi prefăcută în energie. (…) În colţul acesta unde ne-am strâns, să păstrăm cu scumpătate sămânţa de credinţă, şi vom vedea şi noi la rândul nostru dispărând negura stăpânirii străine. Şi vom putea zice ca Petru Rareş, fiul lui Ştefan, că vom fi iarăşi ce am fost, şi încă mai mult decât atât!» Un discurs început ca o «rugăciune tăcută a unui popor sfios» se termina cu un îndemn care a devenit un adevărat imn de credinţă în victoria finală! Erau cuvinte citite apoi de toţi soldaţii români în tranşee, cu ochii în lacrimi. Vorbele lui Nicolae Iorga au catalizat toate energia nebănuită a unei naţii aflată într-o situaţie de criză”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni de la tribuna plenului reunit al Parlamentului.

Nicolae Ciucă: „Națiunea română este rezultatul evoluției istorice”

Nicolae Ciucă: „De fiecare dată când sărbătorim 1 Decembrie 1918 ar trebui să ne aducem aminte în mod automat de toate momentele esențiale în formarea națiunii române: opera marilor cărturari ai Școlii Ardelene, mișcarea de eliberare de sub domniile fanariote, efervescența mișcărilor revoluționare din 1848, curajul celor două Principate Române de a se uni într-un singur stat la 24 ianuarie 1859, câștigarea independenței în 1877 și, cel mai important, jertfa de sânge a poporului român care și-a câștigat dreptul la autodeterminare în Primul Război Mondial.

Ce au în comun toate aceste momente istorice? Un singur lucru: unitatea națională, unitatea de voință. Tot ce a făurit bun România modernă a făurit atunci când poporul și elitele sale au avut împreună un obiectiv național major. Națiunea română este rezultatul evoluției istorice, iar statul român modern este rezultatul națiunii ca produs istoric.

Vreau să fiu foarte bine înțeles. 1 Decembrie 1918 este actul de dreptate al istoriei. Marchează momentul unic în care națiunea română în ansamblul său și-a primit statul în integralitatea sa.

La 104 ani de la Marea Unire, la 32 de ani de la căderea regimului comunist și la 15 ani de la integrarea în Uniunea Europeană, parcurgem un moment istoric de mare responsabilitate, crucial pentru viitorul națiunii noastre. Acum avem șansa istorică să finalizăm marile proiecte restante pentru modernizarea statului român, prin accelerarea integrării în Uniunea Europeană și prin investițiile pe care Planul Național de Redresare și Reziliență le cuprinde pentru următorii ani.

Ca să îndeplinim aceste obiective de țară trebuie să facem trecerea de la politică măruntă la marea politică. Trebuie să acționăm ca adevărați oameni de stat, cu înțelepciune, responsabilitate și moderație pentru a nu pierde un moment istoric unic pentru dezvoltarea României.

Cel mai mare pericol vine din promovarea unor viziuni politice limitate, populiste, iliberale, extremiste, prin care poporul este pus împotriva statului, iar statul este decredibilizat prin minciună, manipulare sau știri false. Un alt pericol mai puțin vizibil în societatea noastră, dar cu efecte negative profunde este acțiunea electorală în absența alegerilor.

Modernizarea statului nu se poate face dacă fiecare partid politic gândește în funcție de procente și de conjuncturi trecătoare. Oamenii nu așteaptă mesaje bine ticluite, ci măsuri guvernamentale bine construite. De 1 Decembrie, Ziua unității tuturor românilor, aș vrea să adresez un apel partidelor politice reprezentate în Parlament, societății civile și mass-media: să instituim un moratoriu, să încercăm cu toții să punem între paranteze caracterul pre-electoral al anului 2023. Haideți să folosim anul viitor pentru a ne lua un răgaz din competiția electorală. Să avem, împreună, Putere și Opoziție, o discuție așezată și rațională asupra viitorului României.

Avem o datorie istorică să aducem România acolo unde îi este locul: în rândul marilor democrații europene.

Acesta este singurul proiect de țară pe care îl avem de îndeplinit în următorii ani: să asigurăm eficiența instituțională și să susținem dezvoltarea economiei și a nivelului de trai, cu moderație, echilibru și în deplină securitate.

Ca să realizăm acest lucru, viitorul proiect de țară trebuie să se axeze pe următoarele teme: profilul economiei românești în prezent și viitor, educația și soluțiile la problema demografică, sistemul de pensii în ansamblul său, sistemul de sănătate, reforma administrativ-teritorială, rolul României într-o lume în schimbare.

