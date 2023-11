Ibrahimovic ar intra în pământ de rușine: ”Au venit până aici să vadă acest rahat...”

Naționala de fotbal a Suediei, identificată în ultimii 20 de ani cu super-starul Zlatan Ibrahimovic (retras în 2023), a trăit o umilință uriașă în preliminariile Euro 2024.

Deja eliminați dintr-o grupă din care s-au calificat Belgia și Austria, suedezii au pierdut joi în Azerbaidjan cu un scor (0-3) care spune totul despre rușinea trăită de nordici.

„Ce s-a întâmplat astăzi este cu adevărat rușinos. Am fost supărat, dar ar trebui să lăsăm în urmă ce s-a întâmplat. Am vorbit în vestiar, ce am discutat rămâne acolo.

Ar trebui să ne fie rușine, mie îmi este. Acest rezultat doare, merităm toate criticile pe care le vom primi. Nu le voi citi, dar sper că vor fi dure. Niciun jucător nu merită menajat

La finalul meciului m-am simțit rușinat, le-am aruncat tricoul ca scuze. Ce mai pot să fac? Au venit până aici să vadă acest rahat, măcar atât am putut face”, a recunoscut portarul Olsen.

