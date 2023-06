La 41 de ani și jumătate, Zlatan Ibrahimovc a spus adio fotbalului după partida de aseară dintre AC Milan și Verona, scor 3-1.

Atacantul suedez a avut parte de o ceremonie emoționantă pe San Siro, unde fanii Milanului l-au aclamat minute în șir.

În timp ce își susținea discursul, ultrașii veniți de la Verona au început să îl huiduie pe Zlatan, dar suedezul le-a răspuns imediat: "Fluierați! Fluierați! Pentru voi e momentul anului, că mă vedeți pe mine!"

La conferința de presă, Ibra și continuat recitalul: "Când m-am trezit, ploua. Mi-am dat seama că și Dumnezeu e trist că mă retrag".

Despre fostul lui impresar, Mino Raiola, decedat anul trecut: "Dacă ar mai fi fost aici, ar fi vrut să mai joc, pentru că ar fi vrut să obțină comisioanele. Iartă-mă, Mino, dar ăsta e adevărul".

*Hellas Verona fans boo Zlatan.*

Zlatan Ibrahimovic: “Keep booing. This is the biggest moment in your year seeing me”.pic.twitter.com/CR0pjw3kgG