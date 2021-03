Ce masuri s-au luat in Italia dupa scandalul inceputului de an dintre Ibrahimovic si Lukaku

Cei doi jucatori au fost convocati de tribunal in ultimele saptamani pentru a-si oferi versiunea faptelor, iar dupa mai multe saptamani de investigatii a fost exclus caracterul rasist al disputei si a recomandat ca jucatorii sa fie doar amendati.In apropiere de pauza meciului din sferturile de finala ale Cupei Italiei, Ibrahimovic si Lukaku au avut un schimb dur de insulte si au ajuns in pragul unei confruntari fizice, dar interventia coechipierilor a calmat situatia.Camerele video si microfoanele pozitionate pe San Siro au permis ascultarea insultelor dintre cei doi atacanti, iar tribunalul disciplinar a vrut sa clarifice in investigatia sa daca arbitrul Paulo Valeri le-ar fi putut auzi din terenul de joc, inainte de a le acorda cartonasul galben.In prima instanta, tribunalul sportiv i-a sanctionat pe Ibrahimovic si pe Lukaku cu cate o etapa de suspendare in Cupa Italiei.CITESTE SI: