Autoritatile din Suedia au stabilit ce se intampla cu statuia lui Ibrahimovic, vandalizata constant de localnicii

Ziare.

com

Consiliul orasenesc din Malmo s-a intalnit luni pentru a discuta propunerile venite din partea cetatenilor, privind locul in care va fi mutata statuia atacantului, care a fost instalata initial in apropierea stadionului local.Statuia din bronz, cu o inaltime de 3 metri si o greutate de 500 kg, a fost atacata in mod repetat, dupa ce Ibrahimovic a devenit actionar al echipei Hammarby din Stockholm, rivala lui Malmo FF, clubul din adolescenta al atacantului.In cel mai recent act de vandalism, produs la inceputul anului, picioarele statuii au fost taiate in zona gleznelor, iar aceasta a fost mutata ulterior intr-un loc secret, dupa ce a fost reparata."Statuia va ramane la Malmo, Zlatan este fiul acestui oras", a declarat Frida Trollmyr, viceprimarul care raspunde de cultura si sport.Zlatan Ibrahimovic (38 ani), unul dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalului suedez, joaca in prezent la AC Milan . El s-a antrenat alaturi de Hammarby pe durata crizei coronavirusului, dupa ce campionatul Italiei a fost suspendat.