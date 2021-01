Raspunsul genial al lui Ibrahimovic dupa conflictul cu Lukaku: In lumea lui Zlatan nu exista loc de rasism

In ZLATAN's world there is no place for RACISM.



We are all the same race - we are all equal!!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte- Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) January 27, 2021

Cei doi fotbalisti au fost aproape de bataie in prima repriza a partidei din Cupa Italiei, Inter-Milan 2-1, aruncadu-si vorbe grele si injurii.Suedezul a fost si eliminat de pe teren in repriza a doua, pentru al doilea cartonas galben.La o zi dupa incident, Ibrahimovic a postat un mesaj pe retelele de socializare."In lumea lui Zlatan nu exista loc de rasism. Cu totii suntem aceeasi rasa - suntem cu totii egali. Toti suntem jucatori , unii mai buni decat altii",a scris suedezul pe Twitter Milan si Inter se bat pentru titlu in Italia. Cele doua echipe sunt pe primul locuri in Serie A, echipa lui Ibrahimovic conduce clasamentul cu doua puncte in fata gruparii lui Lukaku.CITESTE SI: