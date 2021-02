Nebunie in lumea sportului. Zlatan Ibrahimovic, in razboi cu Lebron James: "Eu sunt cel mai bun din lume". "Zlatan, esti prost ca naiba"

Fotbalistul suedez Zlatan Ibrahmovic se cearta de la distanta cu baschetbalistul american LeBron James."Ceea ce face el este fenomenal, totusi nu-mi place cand oamenii de orice fel vorbesc despre politica. Fiecare trebuie sa facem ceea ce suntem buni sa facem. Eu joc fotbal pentru ca sunt cel mai bun jucator de fotbal. Nu fac politica.Daca as fi politician, as intra in politica. Aceasta este prima greseala pe care vedetele o fac atunci cand simt ca au ajuns in prim-plan.Pentru mine, este mai bine sa stai departe de aceste probleme si sa faci ceea ce esti bun sa faci, altfel riscam sa facem o impresie proasta", a declarat Zlatan despre LeBron intr-un interviu pentru Discovery Suedia.Nici mesajul baschetbalistului american nu a intarziat sa apara."E amuzant ca tocmai Ibrahimovic a spus asta.Nu o sa tac niciodata in privinta lucrurilor care sunt gresite. Vorbesc despre oamenii mei si despre egalitate. Despre nedreptati sociale, rasism, suprimarea sistematica a alegatorilor, lucruri care se intampla in comunitatea noastra.Sunt parte din comunitate, vad ceea ce se intampla. Am un grup de peste 300 de copii in scoala mea, care trec prin aceleasi lucruri si au nevoie de o voce. Eu sunt vocea lor si folosesc platforma mea pentru a aduce o raza de lumina in privinta a tot ceea ce se intampla, nu numai in comunitatea din aceasta tara, ci in intreaga lume.E amuzant ca tocmai Ibrahimovic a spus asta, pentru ca, daca imi amintesc bine, in 2018 el a povestit cum in Suedia vorbeste despre aceleasi lucruri.Pentru ca numele lui de familie nu e unul obisnuit acolo, au existat niste insulte rasiste pe teren, nu-i asa? A spus asta, da? Da. Stiam eu ca a spus asta. Sunt un tip foarte educat. Nu sunt persoana potrivita pe care sa o ataci, pentru ca eu imi fac temele", a comentat LeBron James.In apararea sportivului american a sarit si un fost jucator din NBA, Baron Davis."Zlatan, stai departe de Los Angeles. Galaxy e varza oricum. Iar tu esti prost ca naiba. Ia-ti look-ul ala furat de la Zohan si da-i-l inapoi lui Adam Sandler. Iar acum lasa Regele (n.red. - King, porecla lui LeBron James) sa vorbeasca", a fost mesajului lui Davis.CITESTE SI: