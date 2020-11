Perfomanta incredibila realizata de Zlatan Ibrahimovic in Italia. Doar trei jucatori au mai reusit asa ceva

Doar alti trei jucatori au mai inscris in primele sase meciuri in care au evoluat intr-un sezon, de-a lungul timpului: Gabriel Batistuta ( Fiorentina , sezonul 1994/1995), Christian Vieri (Inter, 2002/2003) si Krzysztof Piatek ( Genoa , 2018/2019).Ibrahimovic are in acest moment zece reusite si conduce in clasamentul golgheterilor, in care este urmat de Cristiano Ronaldo (Juventus), cu opt goluri Atacantul suedez a marcat de doua ori, duminica, in meciul Napoli -AC Milan, scor 1-3.Golurile invingatorilor au fost inscrise de Ibrahimovici '20, '54 si Hauge '90+5.Pentru Napoli a marcat Mertens, in minutul 63.CITESTE SI: