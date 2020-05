Zlatan Ibrahimovic risca o amenda importanta: Cum a fost prins pe strazile din Suedia

Ziare.

com

Bolidul condus de atacantul echipei AC Milan trebuia sa fie supus mai multor controale si sa isi recupereze placutele de inmatriculare, inainte de a putea iesi pe strazi, conform ziarului Aftonbladet.Zlatan Ibrahimovic s-a intors recent la Milano, dupa aproape doua luni petrecute in Suedia, unde s-a refugiat dupa declararea starii de urgenta sanitara in Italia.El s-a pregatit in aceasta perioada alaturi de echipa Hammarby din Stockholm, la care este actionar, profitand de faptul ca in Suedia nu au existat prea multe restrictii de la debutul pandemiei de coronavirus.