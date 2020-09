Zlatan Ibrahimovic, testat pozitiv cu virusul COVID-19

"Zlatan a fost depistat pozitiv dupa o noua runda de teste, realizate in vederea meciului cu Bodo/Glimt din Europa League. Jucatorul a fost izolat la domiciliu.Toti ceilalti jucatori din lot au fost testati negativi. Antrenorii sunt de asemenea sanatosi", a spus Ac Milan intr-un comunicat.Milan a invins Bologna cu 2-0, in prima etapa din Serie A si joaca cu norvegienii de la Bodo Glimt pentru calificarea in play-off-ul din Eurpa League.