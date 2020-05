Zlatan Ibrahimovici, protagonistul unui transfer surprinzator in aceasta vara, in Serie A

Ziare.

Iar cel care a confirmat acest transfer al lui "Ibra" este chiar viitorul sau antrenor, e vorba de Sinisa Mihajlovici, antrenorul lui Bologna, cel care a dezvaluit pentru presa din Serbia, tara sa natala, o discutie cu Zlatan, 38 de ani, in care acesta i-a confirmat ca va pleca de la Milan din vara si ca e posibil sa aleaga Bologna pentru sezonul viitor.Suedezul a semnat doar pe 6 luni cu Milan, iar din vara, ori va semna cu Bologna, ori va pleca in tara natala, Suedia: "M-a sunat acum cateva zile si mi-a spus ca se va hotari ce va face in vara. In mod cert, nu va ramane la Milan, ramane de vazut daca va semna cu noi sau se va intoarce in Suedia. Ibra ma trateaza diferit fata de cum face cu altii. E din cauza ca oamenii periculosi recunosc oamenii periculosi!", a punctat fostul mare jucator sarb de la Inter, Lazio sau Besiktas, pentru cotidianul sarb Vece sa Ivanom Ivanovicem.In aceasta stagiune, Ibrahimovici a marcat de 4 ori si a oferit si o pasa de gol in 810 minute bifate. Acestea in 10 partide puse cap la cap.Ibrahimovici a jucat la echipe mari ale lumii, printre care amintim Milan, Barcelona , United sau Ajax.D.A.