Interviu fenomenal cu Zlatan Ibrahimovic. "Poti sa domesticesti un leu, dar nu si pe Zlatan.100% l-as distruge pe King Kong"

Profitand de timpul liber, suedezul a dat un interviu in stilul caracteristic, pentru site-ul UEFA Cine va ajunge sa joace pana la 50 de ani? Tu sau Buffon?Zlatan Ibrahimovic: Buffon. Pentru el e mai usor: trebuie sa stea nemiscat si sa pareze mingile. Eu trebuie sa ma misc, sa creez, sa trag la poarta, sa ma lupt cu fundasii. El poate sa stea mai mult timp fara sa fie in forma, la mine ar fi mai greu.In echipa visurilor tale, cine ar bate penalty-urile? Tu sau Messi?Zlatan Ibrahimovic: Suta la suta eu as executa penalty-urile. Eu as bate trei penalty-uri, apoi l-as lasa si pe el sa dea unul, dupa care as executa eu din nou alte trei.Ce tatuaje sunt mai reusite, ale tale sau ale lui Beckham?Zlatan Ibrahimovic: Toate tatuajele mele sunt in spate, ca sa nu le pot vedea si sa nu ma satur de ele. Daca le-as vedea zilnic, m-as satura.Am decis sa nu-mi mai fac tatuaje. Pe spate nu mai am loc, iar de picioare nu ma ating, pentru ca sunt un dar. Pe stomac nu-mi fac nimic.Cine imbatraneste mai bine, tu sau Benjamin Button?Zlatan Ibrahimovic: Eu, pentru ca sunt dovada vie. Benjamin Button e doar o povesteinventata. Sunt profilul perfect pentru acel film. Eu fac ca acel film sa fie real.Cine ar castiga o lupta intre tine si King Kong?Zlatan Ibrahimovic: 100% l-as distruge pe King Kong. L-as distruge.Cine este mai putin probabil sa fie domesticit? Tu sau un leu?Zlatan Ibrahimovic: Zlatan, 100%. Poti sa domesticesti un leu, dar nu si pe Zlatan. Zlatan e un animal diferit. Digisport scrie ca Zlatan Ibrahimovic va reveni pe teren, in 2021, la partidele cu Benevento si Juventus.