VIDEO Imagini colosale cu Zlatan Ibrahimovic pe scena Festivalului de la Sanremo. "Zlatan, sunt 26 de artisti. Nu, sunt 22, restul de 4 ii trimitem la Liverpool ca ei cauta fundasi"

Ibra en San Remo: "traje las nuevas reglas, ahora son 22 participantes".

"Pero Ibra, son 26 cantantes ya"

Ibra:"vendeselos al Liverpool q esta buscando 4 defensores"

不不不不不返手 pic.twitter.com/5XsfF0wQRI - MilanClubBUENOSAIRES (@BAIRESMilanClub) March 2, 2021

Suedezul a facut senzatie de la prima aparitie pe scena."Buna seara Italia, este o onoare pentru mine sa fiu aici. Este, de asemenea, o onoare sa ma aveti pe mine aici. In mod normal ma simt mare, puternic, dar aici ma simt mic. Dar intotdeauna mai mare si mai puternic decat voi", a spus Zlatan.Fotbalistul Milanului va fi prezent pe scena in fiecare seara a festivalului si va incasa un onorariu de 50 000 de euro pe zi. El nu va pastra banii, ci ii va dona in scopuri caritabile."La festivalul Zlatan avem 22 de artisti, 11 contra 11, altfel nu e regulamentar. O sa vand 4, Liverpool cauta fundasi, ii trimitem acolo. Sau pot sa-i duc in gradina si sa-i las sa munceasca. Am o problema si cu scena. Nu e buna. E facuta pentru oameni mici, ca tine Eu am nevoie de o scena care sa fie 105 pe 68, ca San Siro. Altfel, festivalul e anulat din punctul meu de vedere", au fost glumele lui Zlatan Ibrahmovic in prima seara a turneului.SURSA VIDEO: YOUTUBE / Eder McPallisterCITESTE SI: