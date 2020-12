Zlatan Ibrahimovic se pricepe la toate. Suedezul, invitat permanent la Festivalul de muzica Sanremo

"Nu va rata niciun meci al Milan-ului", a spus Amedeo Sebastiani, alias Amadeus, care este si directorul artistic al evenimentului.Festivalul va avea loc in perioada 2-6 martie.AC Milan are programat un meci la 3 martie, pe teren propriu, cu Udinese , in Serie A.De-a lungul timpului, au fost prezenti la Sanremo mai multi mari fotbalisti, intre care se numara Francesco Totti si Roberto Baggio.CITESTE SI: