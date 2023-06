Adio, Zlatan! Cu lacrimi în ochi, unul dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului și-a anunțat retragerea VIDEO

Zlatan Ibrahimovic (41 de ani) a anunțat pe San Siro, în fața unui public emoționat, că se retrage din fotbal.

Formaţia AC Milan, cu Ciprian Tătăruşanu rezervă, a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Verona, în ultima etapă a campionatului Italiei.

Milan a terminat sezonul pe locul patru şi va juca în grupele Ligii Campionilor. Tot în grupele LC vor juca Napoli (campioana), Lazio (locul 2) şi Inter (locul 3).

Mai presus de victoria cu Verona, seara a fost una cu adevărat emoționanată. Zlatan Ibrahimovic a anunțat că se retrage definitiv din fotbal.

În vârstă de 41 de ani, cu origini bosniace, Zlatan Ibrahimovic s-a născut la Malmo și a început să dea goluri pentru echipa locală.

A urmat transferul la Ajax, apoi Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United, LA Galaxy și din nou AC Milan.

O listă impresionantă de echipe mari. La aceste formații a câștigat 34 de trofee și a fost nominalizat de 10 ori la Balonul de Aur, ocupând locul 4 în 2013.

Zlatan Ibrahimović:

"The time has arrived to say goodbye".

We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤

Good luck in retirement 👏 pic.twitter.com/vF0w3kCKU9