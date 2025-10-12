Venus revine în semnul ei natal, Balanța, pe 13 octombrie, acolo unde planeta iubirii aduce echilibru și armonie. Totuși, anul acesta, la întoarcerea sa acasă, Venus intră în contact cu toate cele trei planete exterioare — Uranus, Neptun și Pluto — ceea ce înseamnă că energia sa ar putea lua o turnură mai neobișnuită.

Săptămâna aduce și o doză de intensitate: Pluto, planeta extremelor, își încheie retrogradarea tot pe 13 octombrie, scoțând la lumină pierderile și transformările prin care am trecut în acest an. Această influență redeschide portaluri ale durerii, dar în același timp ne oferă ocazia să ne recâștigăm puterea personală.

Săptămâna se încheie într-o notă optimistă, pe 17 octombrie, când Soarele formează un careu cu Jupiter, aducând entuziasm și oportunități de expansiune.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Relațiile tale apropiate primesc un impuls săptămâna aceasta, odată cu intrarea lui Venus în Balanță, în sectorul parteneriatelor tale, pe 13 octombrie. Totuși, există o conexiune în care s-ar putea să te îndrăgostești prea repede sau să vezi lucrurile prin „ochelari roz”. Așteaptă până în weekend pentru ca ceața să se risipească.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Viața a fost puțin haotică în ultima vreme și tot ce-ți dorești este să revii la o rutină stabilă. Cu Venus intrând în sectorul muncii zilnice pe 13 octombrie, simți îmbunătățiri la birou și în regimul tău de fitness. Totuși, unele lucruri rămân în afara controlului tău, lăsându-te ușor tensionat. Totul se așază spre finalul săptămânii.

Ads

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Ești atras să te concentrezi pe familie și viața personală, iar odată cu intrarea lui Venus în Balanță și în sectorul tău domestic pe 13 octombrie, nu există loc în care ai prefera să fii. Luna plină din Berbec de săptămâna trecută ți-a arătat clar ce nu funcționează în carieră sau imagine publică. Ceea ce contează acum este echilibrul între muncă și viața personală.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Ești chemat să te concentrezi pe familie și pe confortul personal, iar Venus în Balanță, în sectorul casei tale, te ajută să creezi un spațiu sigur și armonios. După claritatea adusă de luna plină din Berbec asupra carierei, este momentul să prioritizezi echilibrul interior.

Leu (23 iulie – 22 august)

Săptămâna aceasta promite distracție și conexiuni. Este ziua de naștere a celui mai bun prieten marți, iar joi, barmanul tău preferat organizează o degustare de martini. Între timp, zilele tale sunt pline de apeluri, conversații și escapade scurte. Ia o pauză să apreciezi comunitatea apropiată pe care o ai.

Ads

Fecioară (23 august – 23 septembrie)

Este o săptămână potrivită pentru mici răsfățuri. Cu planeta frumuseții, Venus, în sectorul tău financiar, ești tentat să te bucuri de lucrurile fine. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive de la începutul săptămânii — s-ar putea ca dorințele tale să depășească bugetul. Spre weekend, vei fi mai echilibrat în investiții.

Balanță (23 septembrie – 21 octombrie)

Te tot întrebai când va veni momentul tău de strălucire — iar acum a sosit. Planeta ta guvernatoare, Venus, revine acasă, în Balanță, pe 13 octombrie. După o perioadă de izolare, redobândești energie, carismă și încredere. Este momentul să tai (la propriu și la figurat) capetele moarte și să planifici proiecte creative sau de călătorie.

Scorpion (22 octombrie – 21 noiembrie)

Tensiunile din familie se intensifică săptămâna aceasta. Nu este o problemă nouă — ea persistă, într-un fel sau altul, din martie 2023. Este ușor să dramatizezi acum, dar amintește-ți că ai mai trecut prin situații similare. Distanțarea de conflict îți îmbunătățește sănătatea mintală.

Ads

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Viața socială înflorește odată cu intrarea lui Venus în sectorul prieteniei pe 13 octombrie. Apar noi oportunități de conexiune — în dragoste, prietenie sau afaceri — dar ele arată diferit de cum te așteptai. Uneori, a face loc pentru oameni noi înseamnă să te desprinzi de vechile cercuri sociale.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

După o perioadă în care ai simțit că faci munca tuturor, în sfârșit primești recunoașterea meritată. Poți primi o invitație exclusivă sau o propunere de a-ți împărtăși experiența public. Deși ești tentat să oferi totul gratis, acesta este momentul să îți valorifici munca.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Treci printr-un proces profund de transformare, iar acesta este un moment-cheie. Ți se cere să îți plângi pierderile, dar și să îți recunoști victoriile. Dacă emoțiile devin copleșitoare, caută alinare într-un curs nou, o călătorie sau o discuție cu un mentor. Ai mai multă înțelepciune de împărtășit decât crezi.

Ads

Pești (19 februarie – 20 martie)

Săptămâna aceasta simți nevoia să mergi în profunzime și s-ar putea să ai o descoperire majoră legată de sănătatea ta mintală. Înveți treptat diferența dintre evadarea sănătoasă și cea distructivă, iar explorarea limitelor face parte din proces. Nu trebuie să împărtășești totul cu oricine — observă cine te ascultă cu adevărat, scrie yahoo.com.

Ads