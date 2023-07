Imagini apocaliptice cu oameni care merg ca zombie pe stradă: un nou drog face ravagii VIDEO

Imagini tulburătoare apar tot mai des pe rețelele sociale. Oamenii se plimbă pe străzi exact ca în filmele de groază cu zombie.

Scenele care par desprinse din filmul Walking Dead se petrec pe străzile din orașul american Philadelphia, unde oamenii folosesc un sedativ preluat din industria veterinară și care se numește Xylazine.

Denumit tranq în limbajul popular, acest calmant sporește efectele altor droguri și îi determină pe oameni să se plimbe exact ca niște zombie. Tranq se poate fuma, inhala, înghiți sau injecta.

Cartierul Kensington este epicentrul acestui fenomen care îi distruge pe oameni.

Tranq a devenit una dintre cele mai tranzacționate substanțe de pe piața neagră, iar numărul deceselor cauzate de droguri combinate cu acest sedativ este în continuă creștere.

What happened to Philadelphia? pic.twitter.com/nG6HMvFhjt

The Fentanyl crisis laid bare.

This scene filmed in Philadelphia looks like something from a zombie apocalypse.

In 2021 106,000 Americans died from drug overdoses, 67,325 of them from fentanyl. pic.twitter.com/NE5ZFOEZHa