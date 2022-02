Aeronavă misterioasă observată în Zona 51, într-o imagine din satelit fără precedent

La aproximativ opt ani de la începutul construcției sale, hangarul masiv situat la capătul sudic îndepărtat al centrului de testare de zbor clandestin al Forțelor Aeriene de la Groom Lake, mai cunoscut sub numele de Zona 51, pare să fi avut puțină sau deloc activitate.

Pe baza imaginilor comerciale prin satelit și a videoclipurilor sporadice realizate de drumeții de pe Vârful Tikaboo la zeci de kilometri distanță, nu au existat niciodată mai mult de o mână de vehicule în apropiere și nimic semnificativ din punct de vedere al infrastructurii nu a fost construit în jurul acestuia. Acum, pentru prima dată, imaginile prin satelit de la Planet Labs nu arată doar activitate în jurul misteriosului hangar, dar natura acestei activități este o aeronavă exotică cu aripi delta, nemaivăzută până acum, parcata pe platforma nordică.

Aeronava în cauză măsoară aproximativ 20 de metri lungime și 15 metri lățime – aproximativ de dimensiunea unui Su-27 Flanker – și are aripi care amintesc de Concorde, cu marginea sa „ogivală” elegant curbată. Chiar și marginile de fugă ale misterioasei aripi ale aeronavei sunt curbate, ceea ce duce la vârfuri aproape asemănătoare unui iatagan care pot fi întoarse în sus. Per total, aripile au un aspect curgător, aproape organic, scrie The War Zone.

Dimensiunea și forma aeronavei sunt în general asemănătoare cu conceptele de Next Generation Air Dominance (NGAD) și cele de avioane de vânătoare de generația a șasea, care sunt descrise ca avioane tactice grele, fără coadă, puțin observabile, cu forme de plan ale aripii delta modificate.