Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 15:55
Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat recent, în cadrul unui discurs susținut la cea de-a 10-a Conferință anuală de cercetare a BCE, că sistemul financiar al zonei euro se confruntă cu două riscuri sistemice principale.

Primul este determinat de peisajul în rapidă schimbare adus de inovația tehnologică, care pune la încercare modelele de afaceri ale băncilor.

Al doilea risc sistemic, din ce în ce mai mare în ultimii ani, vine din faptul că băncile ocupă o pondere tot mai mică în cadrul sistemului financiar.

Expunere mare a băncilor pe societățile financiare nebancare

Una dintre principalele schimbări structurale din sistemul financiar din ultimele două decenii a fost amprenta tot mai mare a instituțiilor financiare nebancare, a declarat Christine Lagarde, prezentând în cadrul discursului o analiză consultată de Risco.ro.

Astfel, în zona euro, instituțiile nebancare – de la fonduri de investiții și societăți de asigurări la fonduri ale pieței monetare și alte vehicule de investiții – au crescut de la aproximativ 140% din PIB în 1999 la aproape 400% în prezent.

Prin urmare, ele joacă un rol din ce în ce mai important în finanțarea economiei reale și în gestionarea economiilor gospodăriilor și firmelor, în condițiile în care instituțiile nebancare reprezintă în prezent peste 60% din sectorul financiar al zonei euro.

Sectorul bancar și cel nebancar nu numai că se schimbă rapid, dar sunt și puternic interconectate.

În zona euro, de exemplu, expunerile băncilor față de entități nebancare sunt considerabile și, în medie, reprezintă aproximativ 10% din activele totale ale instituțiilor semnificative.

Rețelele sociale pot contribui la falimentul unor bănci

De cealaltă parte, sectorul bancar operează, de asemenea, într-un peisaj în rapidă schimbare, impulsionat atât de inovația tehnologică, cât și de apariția instituțiilor nebancare.

Pentru început, tehnologia pune la încercare modelele de afaceri ale băncilor prin ascensiunea fintech-urilor.

De asemenea, trebuie menționate inovații precum monedele stabile, dacă acestea câștigă teren substanțial.

Pe lângă acestea, tehnologia amplifică atât viteza, cât și amploarea la care aceste riscuri se pot materializa.

Evenimentele din martie 2023, când trei bănci americane s-au prăbușit în cinci zile, au evidențiat modul în care rețelele de socializare pot acționa ca un canal puternic pentru panică și contagiune – cu atât mai mult acum, când serviciile bancare sunt disponibile pe smartphone-uri.

Rolul esențial al reglementării

Având în vedere aceste transformări ale sistemului financiar, supravegherea și reglementarea perspicace rămân esențiale.

Ghidați de perspectivele cercetării de ultimă oră, factorii de decizie politică au responsabilitatea de a rămâne atenți la riscurile la adresa stabilității financiare pe măsură ce acestea apar.

Aceste riscuri se pot prezenta sub noi forme, pot apărea în industrii versate într-o terminologie obscură și pot fi mascate în limbajul inovației.

