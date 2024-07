Moda bandajului pe ureche ajunge și în România. Un lider de la Budapesta, solidar cu Donald Trump VIDEO

Ultima modă de la convenția partidului Republican din SUA, cea a bandajului la ureche. a ajuns și în România. Trendul a apărut printre susținătorii lui Donald Trump după tentativa de asasinat la adresa sa.

Zsolt Németh, preşedintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului de la Budapesta, a apărut miercuri, 24 iulie, la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad cu un autocolant pe urechea dreaptă, transmite portalul Telex.

Zsolt Németh l-a imitat astfel pe Trump, candidat pentru un nou mandat la președinția SUA, care a fost ținta unei tentative de asasinat la un miting electoral. Ulterior, Trump a apărut cu un bandaj la urechea la care a fost rănit la convenția republicanilor la care a fost desemnat drept nominalizarea partidului Republican.

Participanții la convenția au purtat, de asemenea, diferite elemente albe pe ureche în semn de solidaritate față de Trump.

Ear bandages emerge as latest trend at Republican National Convention

It was a show of solidarity by Trump supporters. pic.twitter.com/RKtLLJcAej