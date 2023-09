Ce a pățit un spectator de la US Open care a folosit o expresie nazistă la meciul germanului Zverev: "Tocmai a spus cea mai faimoasă frază a lui Hitler"

Un spectator a fost dat afară din arena Arthur Ashe de la US Open, marţi dimineaţă, după ce jucătorul german Alexander Zverev s-a plâns că bărbatul a folosit un limbaj din regimul nazist al lui Adolf Hitler, relatează AP.

Zverev, cap de serie nr. 12, servea la 2-2 în setul al patrulea al meciului său împotriva lui Jannik Sinner (nr. 6), când s-a dus brusc la arbitrul de scaun James Keothavong şi a arătat spre fanul care stătea într-o secţiune din spatele arbitrului.

"Tocmai a spus cea mai faimoasă frază a lui Hitler care există în această lume", i-a spus Zverev lui Keothavong. "Nu este acceptabil".

Keothavong s-a întors şi i-a cerut fanului să se identifice, apoi le-a cerut spectatorilor să fie respectuoşi cu ambii jucători. La scurt timp fanul a fost identificat de spectatorii aşezaţi lângă el, fiind îndepărtat de agenţii de securitate.

"O remarcă denigratoare i-a fost adresată lui Alexander Zverev", a declarat purtătorul de cuvânt al Asociaţiei americane de tenis, Chris Widmaier: "Fanul a fost identificat şi escortat afară din arenă".

Zverev a declarat după meci că a mai avut parte de comentarii dispreţuitoare din partea fanilor, dar nu cu referire la Hitler.

"A început să cânte imnul lui Hitler, care a fost pe vremuri. Era Deutschland über alles (Germania mai presus de orice) şi a fost puţin cam mult", a spus Zverev.

"Totuşi, cred că s-a implicat mult timp în meci. Nu mă deranjează, îmi place când fanii sunt zgomotoşi, îmi place când fanii sunt emoţionali. Dar cred că eu, fiind german şi nefiind foarte mândru de această istorie, nu este un lucru grozav şi el stând într-unul din primele rânduri, cred că mulţi oameni l-au auzit. Aşa că, dacă nu reacţionez, cred că este rău din partea mea", a adăugat germanul

Zverev a mai spus că nu a fost greu să treacă peste remarca fanului.

"Este pierderea lui, ca să fiu sincer, să nu asiste la ultimele două seturi ale acestui meci", a subliniat germanul.

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev, cap de serie numărul 12, s-a calificat, marţi dimineaţă, în sferturi la US Open, ultimul grand slam al anului.

Zverev s-a impus în faţa italianului Jannik Sinner, al şaselea favorit, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, după un meci care a durat patru ore şi 40 de minute.

În sferturi, Zverev va evolua contra spaniolului Carlos Alcaraz, principalul favorit.

Security was looking for a fan who yelled during the Jannik Sinner & Alexander Zverev match.

Zverev said he yelled "the most famous Hitler phrase.”

Security looked for the person for at least 10 minutes.

They escorted a fan out & the crowd cheered as they left. pic.twitter.com/QDClUPqPwu