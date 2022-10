Acord pentru fondurile alocate politicii de coeziune

Reprezentantii Guvernului urmeaza sa semneze astazi acordul de parteneriat privind fondurile de coeziune alocate tarii noastre pentru perioada de programare 2021-2027. Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat ieri ca finantarea alocata pe politica de coeziune - 31 miliarde euro - va fi folosita "in sanatate, in mediul de afaceri si pentru un mediu mai curat", a aratat premierul."Faptul ca am reusit, in ultimele luni, sa deschidem linii de finantare din PNRR in mai multe domenii - eficienta ... citeste toata stirea