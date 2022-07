Al doilea transfer al verii la CS Universitatea Craiova! "A ajuns in cantonament"

Articol de GSP - Publicat marti, 05 iulie 2022, 11:10 / Actualizat marti, 05 iulie 2022 11:31Fundasul dreapta Ivan Martic (31 de ani) a revenit la Universitatea Craiova, dupa doi ani petrecuti la FC Sion, in Elvetia.CSU Craiova a rezolvat al doilea transfer al verii. Este vorba despre o "repatriere", elvetiano-croatul Ivan Martic, care revine in Banie dupa doi ani in care a jucat la FC Sion.Oltenii au apelat la serviciile lui Martic dupa ce au renuntat la Antoine Conte.PYUNIK - CFR ... citeste toata stirea