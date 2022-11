Ce transfer incearca FCSB: un american antrenat de Laurentiu Reghecampf, fost la Anderlecht

Articol de GSP - Publicat vineri, 11 noiembrie 2022, 12:07 / Actualizat vineri, 11 noiembrie 2022 12:27FCSB ar pune la cale o mutare surprinzatoare. Presa din Azerbaidjan scrie ca ros-albastrii s-au interesat de Kenneth "Kenny" Saief, un mijlocas american legitimat in Azerbaidjan, la Neftchi Baku, echipa antrenat de Laurentiu Reghecampf.In varsta de 28 de ani, Kenny Saief a fost transferat in vara acestui an de Neftchi Baku, pentru care a bifat doua goluri in 11 partide. De meserie mijlocas ... citeste toata stirea