Cupa Romaniei, faza grupelor | Sepsi OSK si "FC U" Craiova se califica mai departe din Grupa A. Meci halucinant la Buzau, intre Slobozia si Dinamo, cu sase goluri si trei eliminari

In ultima etapa din Grupa A a faza grupelor Cupei Romaniei, Sepsi OSK s-a impus fara probleme in meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari, cu scorul de 4-0, si si-a castigat seria cu punctaj maxim. Ilfovenii au terminat pe locul 3 si rateaza calificarea mai departe.A doua calificata in faza urmatoare este "FC U" Craiova, care s-a impus pe final cu scorul de 1-0 la Ploiesti, cu Petrolul, si a terminat pe locul 2, cu 7 puncte.Cel mai spectaculos meci al zilei a avut loc insa la Buzau. Dinamo ... citeste toata stirea