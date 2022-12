Euro stagneaza la 4,92 lei

Inceputul de saptamana a fost pozitiv pentru leu care s-a apreciat fata de principalele valute, profitand de nivelul redus al aversiunii fata de risc, dupa aparitia informatiei ca autoritatile de la Beijing sunt pregatite sa diminueze asprimea politicii "zero Covid".Cursul euro a scazut lunea aceasta de la 4,9297 la 4,9207 lei, in timp ce transferurile din piata se efectuau in culoarul 4,92 - 4,928 lei. La inceputul perioadei media a fost stabilita la 4,9266 lei.O analiza BT Research ... citeste toata stirea