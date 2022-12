Ultima reuniune din acest an a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia

Saptamana aceasta, in judetul Arges, a avut loc in sistem hibrid (fizic si prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line) ultima sedinta din acest an a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala (CpDR) Sud-Muntenia.Proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi spre aprobare au avut in vedere activitatea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia. Astfel, membrii CpDR au avizat favorabil: raportul de activitate al Agentiei pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2022; ... citeste toata stirea