Liga 4 | Seria B: Avem derby inca din prima etapa din 2024!

Si in Seria B, se reia sambata, 9 martie, campionatul ligii a 4-a, cu primele 4 meciuri din cadrul rundei a 13-a.Oltenia va gazdui duelul dintre CSM si Victoria Chirnogi, doua echipe aflate in prima patrime, ambele cu sanse evidente de a prinde play-off-ul.Steaua Radovanu are oaspeti de marca. Vin jucatorii de la Viitorul Ileana, singurii cu punctaj maxim pana acum!Unirea Manastirea urca si ea pe scena unde se va duela cu Viitorul Sarulesti. La Mitreni, Colinele au de viata grea cu Gloria ... citește toată știrea