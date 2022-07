Petre Daea, recent reinstaurat ca Ministru al Agriculturii, a venit in vizita de lucru si la poze in Cluj si judetele vecine. Cu ce pachet de masuri se lauda guvernul

Petre Daea, recent reinstaurat in functia de ministru al Agriculturii, dupa ce predecesorul sau a intrat in vizorul DNA, a venit in acest weekend intr-o vizita de lucru in Cluj. Ministrul Agriculturii a facut un tur mai amplu si a trecut prin judetele Sibiu, Alba, Cluj, Salaj, Satu Mare, Bihor, Arad, dupa cum a anuntat Daea pe pagina sa de Facebook. Aceasta in contextul in care agricultorii romani se confrunta cu grave probleme din cauza secetei si a costurilor ridicate.Petre Daea sustine ca ... citeste toata stirea