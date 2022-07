Ce rezultate au avut "studentii" in cantonamentul din Austria. Universitatea anunta un nou transfer

Universitatea Cluj a pierdut impotriva ultimei clasate din Slovenia, fiind invinsa de formatia slovena NK Aluminij cu scorul de 1-0, duminica, la Kidricevo, intr-un meci amical. "U" Cluj a avut parte doar de infrangeri in cantonamentul din Austria.Nou-promovata a pierdut toate partidele jucate in stagiul de pregatire din Austria:0-2 cu Napredak Krusevac (Serbia),0-1 cu TSV Hartberg (Austria),0-1 NK Osijek (Croatia)0-1 cu NK Aluminij (ultima clasata - locul 10 - in sezonul trecut in Slovenia). ... citeste toata stirea