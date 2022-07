"U" va juca la Medias primele doua partide de "acasa"

FC Universitatea Cluj va disputa partidele de acasa din etapa a 2-a, cu Universitatea Craiova, respectiv a 4-a, cu FC Petrolul Ploiesti, din SuperLiga, pe stadionul din Medias. Suporterii Sepcilor Rosii trebuie sa mai astepte pana cand vor urmari meciurile echipei favorite in Liga 1 pe teren propriu, caci acesta nu va fi disponibil o perioada.Etapa 2: FC Universitatea Cluj vs. Universitatea Craiova: Medias (24.07.2022, ora 18:30)Etapa 4: FC Universitatea Cluj vs. Petrolul Ploiesti: Medias ... citeste toata stirea