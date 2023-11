Se anunta un sfarsit de an greu din punct de vedere economic, iar specialistii vorbesc de o posibila recesiune in primavara anului viitor precizeaza stirileprotv.ro.Potrivit datelor Institutului National de Statistica, economia Romaniei a incetinit puternic, cu o crestere timida de numai un procent in primele noua luni ale anului. Iar productia industriala, cea mai importanta ramura a economiei, a scazut comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Economia Romaniei a crescut in aceasta ... citeste toata stirea