Concurs de sah la Marasesti, in memoria " Ing. Toader Dragan", organizat de Asociatia "Voluntariat Pentru Viata"

Sahul este o potrivire ideala pentru a aduce laolalta copiii, tinerii si adultii din comunitate.Exista un interes din ce in ce mai mare pentru beneficiile sahului pentru cetatenii in varsta, deoarece acesta poate fi folosit nu doar pentru a mentine active abilitatile cognitive, ci si pentru a aborda problema sociala in crestere a singuratatii.Fiind un joc care recompenseaza prevederea consecintelor actiunilor cuiva, exista un mare potential pentru desfasurarea jocului de sah in scoli. ... citeste toata stirea