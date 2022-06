Foto | Micuta gimnasta Bianca Holban, de la CSS Focsani locul 2 la paralele la Cupa Nadia Comaneci desfasurata la Onesti

Peste 80 de gimnaste din toata tara s-au intrecut weekendul trecut, in cadrul Cupei "Nadia Comaneci". Concursul este organizat chiar in sala din Onesti in care s-a antrenat Zeita de la Montreal. Nadia Comaneci nu a putut sa fie prezenta, dar a tinut sa le transmita un mesaj micutelor gimnaste.Printre gimnastele prezente la competitie s-au numarat micutele sportive de la CSS Focsani.Dintre acestea ce mai buna clasare a obtinut-o la categoria nivel 5 , gimnasta Bianca Holban de la CSS Focsani ... citeste toata stirea