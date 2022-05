VIDEO | Echipa de fotbal CSM Focsani 2007 a aflat datele meciurilor din barajul de promovare-n liga a II-a

In cadrul evenimentului a fost stabilita ordinea disputarii jocurilor in cele cinci finale in dubla mansa rezultate ca urmare a imperecherii celor 10 castigatoare din runda semifinala.Runda finala (4 si 8 iunie):F1: Invingatoarea B1 v Invingatoarea B2F2: Invingatoarea B3 v Invingatoarea B4F3: Invingatoarea B6 v Invingatoarea B5F4: Invingatoarea B8 v Invingatoarea B7F5: Invingatoarea B9 v Invingatoarea B10Cele cinci castigatoare ale acestei runde vor obtine dreptul de a evolua in ... citeste toata stirea