VIDEO | Eduard Iordanescu, noul antrenor al nationalei de fotbal a Romaniei a fost fotbalistul Unirii Focsani intre anii 1999-2000

Eduard Iordanescu a fost prezentat oficial ca selectioner al echipei nationale. Acesta semnat un contract cu FRF valabil pana in 2024.Fost antrenor ultima data la FCSB, Iordanescu a fost prezentat, marti 25 ianuarie, 2022, intr-o conferinta de presa care a avut loc la Mogosoaia.In perioada cat a fost fotbalist noul selectioner al echipei nationale a Romaniei, Eduard Iordanescu a fost jucatorul echipei de fotbal , Unirea Focsani , in perioada 1999 - 2000. La Focsani, Eduard Iordanescu a jucat in ... citeste toata stirea