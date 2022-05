Protest al comerciantilor de la Platoul Cornesti, in fata Primariei

In prima parte a zilei de vineri, 20 mai, un numar de aproximativ 15-20 de persoane s-au adunat in fata Primariei Municipiului Targu Mures, institutia responsabila cu organizarea licitatiei pentru utilizarea a 27 de spatii comerciale la Platoul Cornesti, inchise in data de 3 mai 2022, pentru a primi raspunsuri cu privire la situatia in care se afla afacerile acestora."Sa ne dea dreptul nostru, sa putem sa ne continuam activitatea si sa putem munci legal fara nicio sanctiune si fara nicio ... citeste toata stirea