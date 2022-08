FOTO: Sarbatoare reusita in Gheja

Respectand traditia ultimilor ani, Consiliul Local Ludus a aprobat o propunere a Primariei orasului de a organiza manifestarea cultural artistica inclusa in calendarul din acest an, prin care se promoveaza elemente culturale traditionale. Pentru aceasta a fost aprobat un protocol de colaborare intre UAT Ludus si Asociatia "Grai Ardelean" care a organizat manifestarea "Gheja in Sarbatoare" in perioada 13-14 august 2022.In prima zi a dominat sportulSambata 13 august, inca de la orele ... citeste toata stirea