INVESTIEsIE. Complex sportiv in pregatire in Sangeorgiu de Mures

Titularul Mailat Delia - Elena anunta publicul interest asupra declansarii etapei de incadrare conform Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru: "PUZ - Complex sportiv" - introducere teren in intraviran situat in localitatea Sangeorgiu de Mures - extravilan judetul Mures."Prima versiune a Planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru ... citeste toata stirea