Deputatul de Teleorman - Ica Florica Calota si-a anuntat plecarea din PNL."Astazi, dupa 32 de ani de activitate politica liberala, cu greu, am luat decizia de a parasi Partidul National Liberal. Motivul acestei hotarari are la baza actiunile intreprinse de conducerea centrala a PNL in ultimii doi ani, mai exact, de cand domnii Ciuca si Bode au preluat sefia partidului. Pare ca si-au propus sa netezeasca, cat pot de mult, calea pentru ceilalti competitori electorali. Cum altfel poate fi ... citeste toata stirea