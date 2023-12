Lucrarile de refacere a zonei pietonale din municipiul Alexandria se confrunta cu intarzieri semnificative si o lipsa de transparenta in privinta termenelor de finalizare. Cu doua termene expirate si un al treilea nespecificat, comunitatea locala ramane in ceata cu privire la momentul incheierii acestui proiect important care continua sa tina oamenii in namol. Intr-o adresa remisa redactiei noastre cu intarziere, vizata de primar si alte doua persoane (care nu au sesizat virgula intre subiect ... citeste toata stirea