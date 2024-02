Incendiu produs la vegetatie uscata in apropierea drumului din localitatea Luguzau

Pompierii militari ai Detasamentului Ineu au intervenit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:30 cu o autospeciala de stingere, pentru lichidarea unui incendiu produs la vegetatie uscata, in apropierea drumului judetean 792C din localitatea Luguzau.In urma incendiului au ars aproximativ 3000mp de vegetatie uscata si maracinis.Atentie!Aceste arderi necontrolate pot constitui cauze ale unor accidente rutiere, soldate uneori cu pierderi de vieti omenesti, ca urmare a scaderii vizibilitatii ... citește toată știrea