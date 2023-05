Primaria Municipiului Arad anunta cetatenii orasului ca in intervalul 29 mai - 07 iunie 2023, se vor desfasura activitati de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipalitatii. In conditii meteorologice favorabile, tratamentele respective se intentioneaza a fi aplicate marti 30.05.2023 in intervalul orar 21:30 - 05:00 respectiv miercuri 31.05.2023 de la ora 21:30 pana la finalizare (tratament terestru/spatial impotriva tantarilor adulti) respectiv miercuri 31.05.2023 incepand cu ora 06: ... citeste toata stirea