Putin ramane fara principalul opozant: Alexei Navalnii a murit convenabil in puscarie, undeva langa Cercul Artic

Cel mai dur critic al presedintelui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a murit in inchisoare. Dizidentul fusese mutat, in decembrie, in "Lupul polar", o inchisoare dura de langa Cercul Arctic, scrie realitatea.net.Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, aflat in inchisoare, a murit, a anuntat vineri serviciul penitenciar din regiunea Yamalo-Nenets, unde Navalnii isi ispasea pedeapsa. Potrivit Serviciului Federal al Penitenciarelor Ruse pentru Districtul Autonom Yamalo-Nenets Navalnii s-a simtit ... citește toată știrea